Архангельские власти заявили, что угрозы радиационного заражения нет

Короткая ссылка
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что угрозы радиационного заражения для жителей региона не было ни в день взрыва на полигоне под Северодвинском, ни впоследствии. Об этом сообщает Интерфакс.
Архангельские власти заявили, что угрозы радиационного заражения нет
  • РИА Новости

«Я абсолютно уверен — и у меня для этого есть все основания — в том, что нет никаких факторов, угрожающих здоровью и жизни людей Архангельской области: ни 8 августа, ни в данный момент», — сказал Орлов, комментируя сообщение Росгидромета.

Ранее, как информирует РИА Новости, в Росгидромете представили данные о том, что радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана обнаружили в Северодвинске (Архангельская область). При этом отмечается, что в настоящее время радиационная обстановка в норме.

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома». По данным госкорпорации, испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили в Белом море.

16 августа Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить