Архангельские власти заявили, что угрозы радиационного заражения нет

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что угрозы радиационного заражения для жителей региона не было ни в день взрыва на полигоне под Северодвинском, ни впоследствии. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я абсолютно уверен — и у меня для этого есть все основания — в том, что нет никаких факторов, угрожающих здоровью и жизни людей Архангельской области: ни 8 августа, ни в данный момент», — сказал Орлов, комментируя сообщение Росгидромета.

Ранее, как информирует РИА Новости, в Росгидромете представили данные о том, что радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана обнаружили в Северодвинске (Архангельская область). При этом отмечается, что в настоящее время радиационная обстановка в норме.

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома». По данным госкорпорации, испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили в Белом море.

16 августа Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.