Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском
  • Северодвинск. Архивное фото / © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Отвечая на вопрос о складывающейся вокруг ЧП в Архангельской области информационной картине, Песков предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.

«Что эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков назвал абсурдом слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском.

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома». По данным госкорпорации, испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили в Белом море.

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