Песков назвал абсурдом слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском

Разговоры о некоем «радиоактивном облаке» после аварии в Архангельской области абсурдны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться на заявления президента Владимира Путина, который сказал, что никакой опасности нет.

«Карта, как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии. Сама по себе формулировка достаточно абсурдна», — отметил Песков.

По его словам, власти работают над тем, чтобы не допустить какой-либо опасности для граждан в связи с этой нештатной ситуацией.

Представитель Кремля также подчеркнул, что глава государства получает всю полноту информации об инциденте.

Комментируя сообщения о том, что станции мониторинга радиации в Кирове и Дубне перестали подавать информацию после ЧП, он указал, что это не входит в компетенцию администрации президента.

«У нас есть соответствующие органы, которые занимаются, обеспечивают работу этих станций. Нет никаких сомнений, что они выполняют свои функции в должном объёме», — добавил он.

Ранее Путин в ходе совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что повышения радиационного фона после аварии под Архангельском нет.

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома». По данным компании, испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море.