Песков назвал абсурдом слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском

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Разговоры о некоем «радиоактивном облаке» после аварии в Архангельской области абсурдны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться на заявления президента Владимира Путина, который сказал, что никакой опасности нет.
Песков назвал абсурдом слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском
  • Reuters

«Карта, как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии. Сама по себе формулировка достаточно абсурдна», — отметил Песков.

По его словам, власти работают над тем, чтобы не допустить какой-либо опасности для граждан в связи с этой нештатной ситуацией.

Представитель Кремля также подчеркнул, что глава государства получает всю полноту информации об инциденте.

Комментируя сообщения о том, что станции мониторинга радиации в Кирове и Дубне перестали подавать информацию после ЧП, он указал, что это не входит в компетенцию администрации президента.

«У нас есть соответствующие органы, которые занимаются, обеспечивают работу этих станций. Нет никаких сомнений, что они выполняют свои функции в должном объёме», — добавил он.

Ранее Путин в ходе совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что повышения радиационного фона после аварии под Архангельском нет.

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома». По данным компании, испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море.

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