В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

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Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
  • © severodvinsk.info

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росгидромета. 

Отмечается, что после кратковременного повышения МАЭД шесть постов системы контроля радиационной обстановки в Архангельской области зафиксировали стабилизацию радиационного фона.

«Предполагается, что повышение МАЭД на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов», — заявили в метеослужбе.

По данным Росгидромета, метеорологическая обстановка в регионе способствовала быстрому рассеянию облака.

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». По данным «Росатома», испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море.

В Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что 8 августа во время чрезвычайного происшествия на полигоне уровень радиации в Северодвинске был превышен в 4—16 раз.

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