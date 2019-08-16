В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росгидромета.
Отмечается, что после кратковременного повышения МАЭД шесть постов системы контроля радиационной обстановки в Архангельской области зафиксировали стабилизацию радиационного фона.
«Предполагается, что повышение МАЭД на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов», — заявили в метеослужбе.
По данным Росгидромета, метеорологическая обстановка в регионе способствовала быстрому рассеянию облака.
8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». По данным «Росатома», испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море.
В Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что 8 августа во время чрезвычайного происшествия на полигоне уровень радиации в Северодвинске был превышен в 4—16 раз.