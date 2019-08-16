В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росгидромета.

Отмечается, что после кратковременного повышения МАЭД шесть постов системы контроля радиационной обстановки в Архангельской области зафиксировали стабилизацию радиационного фона.

«Предполагается, что повышение МАЭД на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов», — заявили в метеослужбе.

По данным Росгидромета, метеорологическая обстановка в регионе способствовала быстрому рассеянию облака.

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». По данным «Росатома», испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море.

В Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что 8 августа во время чрезвычайного происшествия на полигоне уровень радиации в Северодвинске был превышен в 4—16 раз.