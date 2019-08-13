Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

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«По информации Северного УГМС на 12:00 мск 8 августа 2019 года... в шести из восьми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4—16 раз», — приводит ТАСС сообщение Росгидромета. 8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». По данным госкорпорации, испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили на морской платформе. Роспотребнадзор заявил, что в городе Северодвинске Архангельской области после взрыва на полигоне не зафиксировали опасных для населения уровней загрязнения.