Роспотребнадзор не выявил угрозы для здоровья жителей Северодвинска
- © Игорь Феденко / wikipedia.org
Отмечается, что в Северодвинске в постоянном режиме работают шесть мониторинговых станций. Специалисты ведомства проводят исследования каждый час.
«Уровней загрязнений, представляющих риски для здоровья населения, нет», — цитирует пресс-службу Интерфакс.
Также отмечается, что в Архангельскую область из Санкт-Петербурга направлены эксперты Научно-исследовательского института радиационной гигиены.
Ранее в администрации Северодвинска рассказали о нормализации радиационного фона в городе после его кратковременного повышения.
При взрыве на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались.