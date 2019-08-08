Роспотребнадзор не выявил угрозы для здоровья жителей Северодвинска

В Роспотребнадзоре заявили, что в городе Северодвинске после взрыва на полигоне в Архангельской области не зафиксировано опасных для населения уровней загрязнения. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что в Северодвинске в постоянном режиме работают шесть мониторинговых станций. Специалисты ведомства проводят исследования каждый час. «Уровней загрязнений, представляющих риски для здоровья населения, нет», — цитирует пресс-службу Интерфакс. Также отмечается, что в Архангельскую область из Санкт-Петербурга направлены эксперты Научно-исследовательского института радиационной гигиены. Ранее в администрации Северодвинска рассказали о нормализации радиационного фона в городе после его кратковременного повышения. При взрыве на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались.