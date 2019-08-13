Трамп прокомментировал ЧП при испытании ракеты в России

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ракеты во время испытания в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал». Об этом он написал в своём Twitter.

«США многое узнали из-за неудачного ракетного взрыва в России. У нас есть похожие, хотя и более современные технологии. Российский взрыв Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо», — написал он.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что 8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации

По данным «Росатома», испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили на морской платформе.

Роспотребнадзор заявил, что в городе Северодвинске Архангельской области после взрыва на полигоне не зафиксировали опасных для населения уровней загрязнения

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