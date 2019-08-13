Трамп прокомментировал ЧП при испытании ракеты в России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ракеты во время испытания в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал». Об этом он написал в своём Twitter.

«США многое узнали из-за неудачного ракетного взрыва в России. У нас есть похожие, хотя и более современные технологии. Российский взрыв Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо», — написал он.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что 8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации.

По данным «Росатома», испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили на морской платформе.

Роспотребнадзор заявил, что в городе Северодвинске Архангельской области после взрыва на полигоне не зафиксировали опасных для населения уровней загрязнения.