«Поиски продолжались, пока оставалась надежда найти выживших»: в «Росатоме» рассказали подробности ЧП под Архангельском

Пожар и взрыв во время испытаний ракеты под Северодвинском произошли на морской платформе, рассказали в «Росатоме». В компании уточнили, что после инцидента люди были выброшены в море, об их гибели не сообщалось до тех пор, пока была надежда найти выживших. В «Росатоме» пообещали оказать финансовую поддержку семьям погибших сотрудников.

Инцидент с возгоранием и последующим взрывом в Северодвинске произошёл во время испытаний ракеты на морской платформе. Об этом сообщили в «Росатоме».

«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — приводит РИА Новости заявление департамента коммуникаций «Росатома».

Отмечается, что после взрыва несколько сотрудников оказались отброшены в море и до определённого времени сохранялась надежда найти их живыми.

«Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников «Росатома», которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — пояснили в госкорпорации.

В «Росатоме» отметили, что погибшие знали о важности и потенциальной опасности работ.

«Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям», — сказали в компании. По словам представителей «Росатома», «имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий». В компании отметили, что окажут долгосрочную финансовую поддержку семьям погибших.

РИА Новости

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«Финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации «Росатом». Речь идёт не только об одноразовой помощи. Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас», — сказали в «Росатоме».

Напомним: 8 августа в военной части около города Северодвинска Архангельской области произошло ЧП. В Минобороны информировали, что инцидент произошёл во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки. Вскоре после инцидента в ведомстве сообщали о двоих погибших и пяти пострадавших.

Позднее в «Росатоме» уточнили, что в результате инцидента погибли пять сотрудников компании, ещё трое пострадали. Речь идёт о различных травмах и ожогах разной степени тяжести. Все раненые представители компании были доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Вскоре после инцидента в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Так, в Северодвинске в течение получаса был отмечен повышенный уровень радиации.

Как пояснил начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов, уровень радиации на полчаса повысился до двух микрозивертов в час. Как ранее отмечали в пресс-службе мэрии, предельный уровень составляет 0,6 мкЗв/ч.

Позднее, 10 августа, в МЧС также подтвердили, что радиационный фон в населенных пунктах Архангельской области находится на природном уровне и составляет не более 13 микрорентген в час. Эта информация получена от автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО).

По информации ведомства, радиационный фон находится в норме в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, в Онежском, Приморском районах и населённом пункте Нонекса.

«Это 12-13 микрорентген в час. В Архангельске и Северодвинске находятся датчики АСКРО. Это датчики системы объективного контроля. Говорить о какой-либо опасности сегодня не приходится», — цитирует ТАСС руководителя пресс-центра регионального главка МЧС Дмитрия Чистякова.

Представитель МЧС добавил, что радиационный фон в различных точках в Приморском и Онежском районах и вокруг Северодвинска находится под контролем передвижных лабораторий.

«Показания системы АСКРО контролируются Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, который также подтверждает объективность датчиков этого контроля, этих показателей», — сказал Чистяков.

Незадолго до этого в Финляндии также подтвердили, что радиационный фон после инцидента с российском Северодвинске находится в норме. Об этом заявили в Центре радиационной и атомной безопасности Финляндии (STUK).

«Радиационная обстановка в Финляндии нормальная. STUK измеряет радиоактивность воздуха в восьми различных местах и контролирует радиационную ситуацию с помощью непрерывной сети измерительных станций, охватывающих всю страну. STUK сообщит вам о любых выводах, сделанных в ходе наружного мониторинга», — говорится в сообщении центра.