«Взрыв позволил США многое узнать» : Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области

Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп. Он выразил озабоченность в связи с возможным загрязнением воздуха в районе ЧП и рассказал, что Вашингтон также располагает «подобными, но более продвинутыми» технологиями. Эксперты отмечают неэтичность подобного заявления Трампа на фоне гибели в результате инцидента пятерых сотрудников «Росатома». Аналитики добавляют, что к такой риторике президента подтолкнул свойственный ему нарциссизм и желание использовать этот повод для самопиара.

Соединённые Штаты «многое узнали» благодаря инциденту во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Таким образом президент США прокомментировал произошедшее 8 августа ЧП, в результате которого погибли пять сотрудников «Росатома».

«Взрыв в ходе неудачного ракетного испытания в России помог Соединенным Штатам многое узнать. Мы тоже располагаем подобными, но более продвинутыми технологиями», — считает Трамп.

По его словам, взрыв российской ракеты Skyfall «заставил людей беспокоиться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами».

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019

«Нехорошо!» — написал в своём Twitter-аккаунте американский президент.

Стоит пояснить, что кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall применяется НАТО для классификации перспективной российской крылатой ракеты 9М730 «Буревестник», оснащённой малогабаритной ядерной силовой установкой.

Неизвестно, почему Трамп в своём сообщении упомянул именно этот тип оружия в связи с инцидентом в Архангельской области, поскольку, по информации «Росатома», ЧП произошло во время испытаний жидкостной двигательной установки. А по имеющимся в СМИ данным, «Буревестник» будет оснащён стартовым твердотопливным и маршевым ядерным воздушно-реактивным двигателями.

Также по теме Гарантия обеспечения безопасности: каких результатов достигла Россия в разработке оружия нового поколения Беспилотный аппарат с ядерным боезарядом «Посейдон» успешно проходит испытания, а первая подводная лодка — носитель этого комплекса...

В Госдуме последнее заявление американского президента считают неэтичным. Так, член комитета нижней палаты парламента по обороне Павел Дорохин в разговоре с RT отметил, что на месте Трампа корректнее было бы по меньшей мере выразить соболезнования близким погибших во время испытаний.

«Прежде всего, должны быть высказаны соболезнования родственникам погибших. Мы живём на одной планете, соболезнования друг другу в случае бедствий, катастроф — это естественно. То, что Трамп, как и предыдущий президент (Барак Обама. — RT), постоянно говорит об избранности Америки, превосходстве её технологий — это та колея, с которой они никак сойти не могут, имперская колея, которая является свидетельством того, что американский империализм в разных особенностях продолжает существовать», — сказал депутат.

Стремление Трампа использовать эту ситуацию для того, чтобы выставить себя в лучшем свете отметил и эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Нарциссизм — отличительное свойство Трампа. Здесь он пишет о том, что у России есть якобы слабые места, точки, то, что она не является монолитом. Судя по этому твиту, США, дескать, будут давить на эти точки... Учитывая, что СМИ его не особо любят и не нахваливают, то единственный способ — похвалить самого себя», — отметил собеседник RT.

Отметим, что в начале июня журнал The Economist опубликовал материал, в котором подсчитывалось, как часто Трамп с момента избрания упоминает в своём Twitter ту или иную страну (помимо США). Оказалось, что с января 2016-го по май 2019-го Россия «появлялась» в его Twitter чаще, чем какое-либо другое государство (297 раз). На втором месте с практически двукратным отставанием стоит КНДР, у которой 163 упоминания.

Since he was elected in 2016 Donald Trump has made 1,384 mentions of foreign countries on Twitter. Can you guess which one he named most often? pic.twitter.com/yZ30ogDC8m — The Economist (@TheEconomist) August 13, 2019

Такую частоту упоминаний Константин Блохин объясняет тем фактом, что в последние годы «российская тема» стала чуть ли не центральной во внутриполитическом дискурсе Соединённых Штатов. И это в полной мере относится к Дональду Трампу.

«Российская тема стала для него главной спутницей. Когда он приходил к власти, его предвыборные обещания были относительно России — построение хороших отношений с ней. Потом доклад (спецпорокурора Роберта. — RT) Мюллера, охота на ведьм и «русский след» — они стали главными инструментами борьбы против Трампа, ему приходилось отбиваться от этой темы. Поэтому Россия стала доминировать во внутриполитическом дискурсе США», — отметил он.

«Испытатели являются национальными героями»

Напомним, 8 августа в военной части около города Северодвинска Архангельской области произошло ЧП. Вскоре после инцидента из Минобороны поступила информация, что инцидент произошёл во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки. Тогда в ведомстве сообщали о двух погибших и пяти пострадавших.

После ЧП в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Превышение нормы излучения в городе отмечалось в течение получаса, после чего показатели вернулись к нормальным значениям.

Позднее стало известно, что в результате взрыва погибли пятеро сотрудников «Росатома» и ещё трое получили ранения. Это произошло, когда они работали с изотопными источниками питания. По словам источника РИА Новости в Минобороны, в трагедии погибли не только гражданские специалисты, но и военнослужащие.

Специалисты «Росатома» и Минобороны погибли на полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники «Росатома» осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки», — сказал собеседник агентства.

В компании рассказали, что возгорание с последующим взрывом произошло во время испытаний ракеты на морской платформе. После взрыва людей отбросило в море и пока сохранялась надежда их найти, заявлений о погибших не было, пояснили в корпорации.

«Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников «Росатома», которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — уточнили в госкомпании.

Впоследствии стало известно, что все погибшие были сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенного в городе Сарове. Представители учреждения опубликовали список погибших и рассказали о сложности работы, которую выполняли испытатели.

«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего Ядерного центра и госкорпорации «Росатом». Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжёлых условиях», — заявил в эфире ТРК «Канал-16» директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Он уточнил, что семьям погибших будет оказана финансовая поддержка, как единовременная, так и долгосрочная. Семьям погибших власти Нижегородской области выплатят по 200 тыс. рублей, а родственники пострадавших получат по 100 тыс. Кроме того, исследователей представили к наградам.

«Выступавшие (на церемонии прощания Сарове. — RT) были едины во мнении, что семьям погибших необходимо оказать всю возможную поддержку по линии госкорпорации и органов государственной власти. Позднее Сергей Кириенко (первый замруководителя администрации президента. — RT) зачитал указ президента России Владимира Путина о награждении восьми сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ орденами Мужества, пятерых — посмертно», — говорится на сайте администрации Сарова.