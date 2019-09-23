Модернизация аппарата: в Минфине рассказали о планах по сокращению числа чиновников

Заявление Минфина об уменьшении численности чиновников преждевременно, подчеркнул пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов. По его словам, окончательное решение об этом пока не принято. Ранее замглавы финансового ведомства Татьяна Нестеренко сообщала о планах масштабного сокращения количества государственных служащих в России. Она рассказывала, что оптимизация пройдёт в два этапа: сначала будет уменьшено число чиновников, а затем поменяется и сама структура госаппарата. Замминистра пояснила, что такие меры позволят существенно поднять зарплаты в этой сфере.

Российское правительство пока не приняло окончательного решения об уменьшении количества чиновников. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

«Заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения», — заявил Осипов.

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала, что российские власти намерены с 2020 года начать значительное сокращение числа государственных служащих. Она подчеркнула, что этот шаг позволит ощутимо повысить уровень зарплат остальных чиновников.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что, если отказаться от сокращения штата, то государство сможет поднимать зарплаты лишь на уровень инфляции, либо необходимо будет выделять из бюджета дополнительно порядка 100 млрд рублей ежегодно.

Само сокращение, по словам замминистра, будет проходить в два этапа. Так, в 2020 году число чиновников будет уменьшено на 10% в федеральных структурах и на 5% в территориальных, а в 2021-м в регионах сокращение дойдёт до 15%, сказала Нестеренко. Как она подчеркнула, это будет происходить «автоматически».

На втором же этапе планируется изменение структуры госаппарата, что само по себе приведёт к сокращению числа государственных служащих, рассказала замглавы Минфина. Так, например, территориальные подразделения министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без юридического лица, сообщила Нестеренко.

«То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», — пояснила она.

Отметим, что по итогам 2018 года, по данным Росстата, средняя зарплата сотрудников федеральных органов власти выросла на 5,4% при уровне инфляции 4,2%. В среднем по России зарплаты выросли за этот же период на 9,9%.

«Численность госслужащих»

По словам Нестеренко, на данный момент в России насчитывается 2,4 млн работников государственных и муниципальных органов, то есть 163 на 10 тыс. человек. Это около 3,3% от всех занятых в экономике.

Однако непосредственно чиновников из этого числа значительно меньше.

«Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7%​​​. По данным на 1 июля, в стране порядка 855 тыс. государственных гражданских служащих. Из них 603 тыс. человек — федеральные гражданские служащие, 252 тыс. — гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тыс. муниципальных служащих», — сказала она.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Оценили конкурентный уровень»

Нестеренко в марте уже рассказывала в общих чертах о планах по сокращению числа чиновников. Тогда она сообщила, что эту инициативу обсуждали в соответствующих комиссиях и при президенте, и при правительстве.

«Мы примерно оценили этот конкурентный уровень (зарплат. — RT) в системе государственной службы, обсудили это и на комиссии по государственному управлению при президенте, и в правительстве, — сказала она. — Главная позиция реформы системы оплаты труда госслужащих — поднять постоянную часть оплаты труда, чтобы она была 60% от ФОТ (фонд оплаты труда. — RT) и только 40% — стимулирующая. Сейчас эта «пирамида» перевёрнута».

Глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что уже с 2020 года планируется сокращение.

«Мы уже реализуем ваш посыл. В следующем году будем сокращать», — подчеркнул Силуанов.

При этом глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что речь идёт об изменении модели государственного аппарата, а не о простом сокращении числа служащих.

«Нужно поменять модель, тогда машина будет эффективной и сможет делать потрясающие вещи. Нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники», — считает Греф.

Стоит отметить, что работа над улучшением системы государственного управления ведётся. Так, в конце июля правительство утвердило предложенную Минтрудом дорожную карту по развитию системы гражданской службы в России.

«План включает 14 позиций, которыми, в частности, предусматривается совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих», — говорится в пояснительной записке к документу.

«Для снижения административного давления»

Инициатива, о которой рассказала Нестеренко, актуальна для России, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

«Дело в том, что уже с понятной периодичностью возникают идеи как региональные, так и на федеральном уровне — оптимизировать количество чиновников с целью не только увеличения зарплаты, сохранив фонд оплаты труда, но и для снижения административного давления, различных барьеров», — сказал он RT.

Депутат подчеркнул, что в России неоднократно проводились сокращения числа чиновников, однако речь идёт об определённом цикле: после уменьшения числа госслужащих за счёт неэффективных сотрудников или ненужных должностей спустя некоторое время появлялась необходимость в найме новых людей или организации новых, востребованных специальностей.

«Я считаю, что без такой цикличности чиновничий аппарат разрастётся до невероятной степени, и сейчас пришло время нового цикла, когда можно будет избавиться в рамках реформы от тех неэффективных чиновников, которые бюрократическими уловками достаточно плотно закрепились и комфортно себя чувствуют», — пояснил Гутенёв.

В экспертном сообществе также положительно оценивают эту инициативу. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT отметил, что это откроет возможности для новых подходов к модернизации госаппарата.

«Мне кажется, что направление выбрано своевременно, — сказал он. — Это не значит, что вся управленческая система вдруг внезапно заработает на 100% эффективности — будет продолжаться поиск новых приёмов, которые бы позволили улучшить нашу систему управления. Начало, на мой взгляд, будет весьма оптимистичным, и к тому же сегодня новаторские идеи, связанные с управлением, конечно, будут в определённой степени снимать социальное напряжение, которое возникает на почве, на мой взгляд, чрезмерных нападок на чиновников и на сотрудников аппаратов».