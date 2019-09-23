Минфин: госслужащих начнут сокращать с 2020 года

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — цитирует РИА Новости первого замминистра финансов России Татьяну Нестеренко.

Замминистра отметила, что без проведения сокращения невозможно достичь конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе.

«Мы предлагаем с 2020 года сократить численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 10%», — добавила она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.