Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Их зарплаты будут проиндексированы 1 октября 2020 года на 3,8%.

По её словам, это коснётся тех людей, которые не попали под действие президентского указа.

Уточняется, что индексация затронет тех, кто трудится в учреждениях социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС и других структурах.

В июне Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать оклады госслужащих с 1 октября 2019 года. Уточняется, что речь идёт о повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих на 4,3%.

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