Греф заявил, что России нужны чиновники «другого качества»

Россия нуждается в чиновниках «другого качества», сокращение их числа не нужно, заявил на пленарном заседании Московского финансового форума 2019 года глава Сбербанка Герман Греф.

Греф отметил, что количество чиновников в России в 2000 году составляло 1,156 млн, а в настоящее время — 2,2 млн.

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что в следующем году ожидается сокращение числа чиновников.

«Мы уже реализуем ваш посыл. В следующем году будем сокращать», — указал Силуанов.

При этом Греф выступил против сокращения числа чиновников, призвав «поменять модель», когда «машина будет эффективной».

«И можно будет делать совершенно потрясающие вещи… Количество чиновников явно избыточное, но нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники», — заявил он.

В марте на форуме «Лидеры России» журналисты попросили Грефа назвать три главные проблемы России.

Греф ответил, что больше всего государство страдает от отсутствия эффективной системы государственного управления.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин отмечал, что цифровизация приведёт к сокращению числа российских чиновников.

Как подчёркивал президент России Владимир Путин, с чиновников должен быть особый спрос, поскольку на них лежит особая ответственность перед людьми.