Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

По её словам, в следующем году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на 5%, а в 2021-м — ещё на 10%.

Кроме того, за этот период под сокращение подпадут 10% работников центрального аппарата, рассказала Нестеренко.

Как передаёт РИА Новости, замминистра объяснила это поиском ресурсов для изменения системы оплаты труда. Она напомнила, что правительство намерено повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике.

Нестеренко подчеркнула, что размер фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

В 2016 году правительство сократило число госслужащих на 10%.