Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
- РИА Новости
По её словам, в следующем году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на 5%, а в 2021-м — ещё на 10%.
Кроме того, за этот период под сокращение подпадут 10% работников центрального аппарата, рассказала Нестеренко.
Как передаёт РИА Новости, замминистра объяснила это поиском ресурсов для изменения системы оплаты труда. Она напомнила, что правительство намерено повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике.
Нестеренко подчеркнула, что размер фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.
В 2016 году правительство сократило число госслужащих на 10%.