Путин выступил против революционных реформ в системе госуправления

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Президент России Владимир Путин заявил, что реформирование системы государственного управления должно происходить постепенно и «без революций». Об этом сообщает ТАСС.
Путин выступил против революционных реформ в системе госуправления
  • РИА Новости

«В этой сфере, которая имеет выход на миллионы людей, на всех граждан России, нужно руководствоваться известным медицинским правилом: не навредить», — подчеркнул президент на встрече с выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва для государственной службы.

По словам главы государства, к вопросу трансформации правоохранительной и судебной систем следует подходить «без лозунгов» и «махания шашкой», чётко понимая ситуацию изнутри.

«Если уж делать какие-то операции, то искусно, с помощью скальпеля, а лучше — медикаментозных средств... чтобы без «революций»... двигаться к тому состоянию общества и системы управления, которое нам нужно», — заявил Путин.

Ранее первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко сообщила о планируемых в 2020 году масштабных сокращениях госслужащих в России.

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