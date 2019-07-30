Правительство утвердило план мероприятий по развитию государственной гражданской службы
- РИА Новости
Соответствующий документ появился на сайте кабмина.
Из пояснительной записки следует, что план включает 14 позиций. В частности, предусмотрено совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих.
В марте первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко сообщала, что российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы.