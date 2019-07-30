Правительство утвердило план мероприятий по развитию государственной гражданской службы

Правительство России утвердило план мероприятий, посвящённый реализации основных направлений развития государственной гражданской службы на 2019—2021 годы, сообщает газета «Известия».

Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

Из пояснительной записки следует, что план включает 14 позиций. В частности, предусмотрено совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих.

В марте первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко сообщала, что российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы.