Правительство утвердило план мероприятий по развитию государственной гражданской службы

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Правительство России утвердило план мероприятий, посвящённый реализации основных направлений развития государственной гражданской службы на 2019—2021 годы, сообщает газета «Известия».
Правительство утвердило план мероприятий по развитию государственной гражданской службы
  • РИА Новости

Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

Из пояснительной записки следует, что план включает 14 позиций. В частности, предусмотрено совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих.

В марте первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко сообщала, что российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы.

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