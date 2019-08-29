Драйвер развития: более 2,2 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за лето

Автомобильный трафик по мосту через Керченский пролив за три летних месяца почти на 8,5% превысил аналогичные показатели 2018 года и достиг 2,25 млн машин. Специалисты связывают постепенный рост потока с увеличением объёма грузопассажирских перевозок. Причём, как сообщили в Ростуризме, 60% отдыхающих с начала года приехали в Крым на своём транспорте. Эксперты отмечают, что Крымский мост стал настоящим драйвером развития туризма на полуострове, в том числе в межсезонье.

За три летних месяца 2019 года по мосту через Керченский пролив проехало 2,25 млн автомобилей, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,074 млн машин). Такие данные сообщили в информационном центре «Крымский мост». Отмечается, что постепенный рост трафика связан с увеличением грузовых и пассажирских перевозок — только за это лето по мосту проехали почти 200 тыс. фур и 25 тыс. рейсовых и туристических автобусов.

Всего с открытия автодорожной части моста в середине мая 2018-го по нему проехало около 7 млн машин. Это больше, чем перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).

Итоги работы Крымского моста в летний период подвели на прошедшей в Москве встрече строителей транспортного перехода с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. По словам главы ведомства, мост через Керченский пролив стал драйвером развития туризма на полуострове.

«В первую очередь, это авто- и мототуризм. 60% отдыхающих с начала года приехали на полуостров на своём транспорте, чтобы путешествовать по живописным местам. Растёт интерес к отдыху в Крыму в межсезонье. С мостом появилась возможность планировать поездку осенью или зимой, вне зависимости от штормов в Керченском проливе», — рассказала Догузова.

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Глава Ростуризма добавила, что Крымский мост сам по себе стал «туристическим магнитом» региона, поскольку многие автолюбители планируют своё путешествие так, чтобы проехать по транспортному переходу и насладиться открывающимися с него видами.

В свою очередь, руководитель ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков сообщил, что летом 2019 года пик сезонного потока пришёлся на 12 августа — в этот день за 24 часа по мосту проехали почти 36 тыс. машин.

«В условиях плотного круглосуточного автотрафика все несущие конструкции отработали в штатном режиме. Мост готов к ещё большим нагрузкам. Его перспективная расчётная пропускная способность – 40 тыс. автомобилей ежесуточно», — добавил Турсунбеков.

В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что на полуостров едут отдыхать из разных городов России. В основном это туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Самары и Калуги. Особняком в этом списке стоят жители соседнего Краснодарского края, многие из которых приезжают в Крым просто на выходные.

«Качественная и безопасная дорога»

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов рассказал RT, что он вместе с инспекцией посещал Крымский мост и в 2018-м, и в 2019 году. По его словам, многие автолюбители предпочитают посещать Крым именно на машине, поскольку транспортный переход построен очень качественно.

«Дороги изумительные «Автодор» построил, наивысшего уровня. На материковой части такие дорогие только платные, а здесь это бесплатно: освещение, организация дорожного движения, дорожная разметка, потоки разделены барьером. Очень хорошая, качественная, безопасная дорога», — рассказал Клевцов.

За обслуживание четырёхполосной дороги отвечают более ста специалистов. Кроме того, размещённые на конструкциях моста датчики и приборы позволяют вести технический надзор за состоянием опор и пролётных строений.

Отдыхающие на пляже в Ялте

РИА Новости

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На прошлой неделе председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк сообщил, что после открытия моста через Керченский пролив поток туристов на полуостров начал резко расти. По его словам, турпоток в Крыму в среднем увеличивается на 10—15% по сравнению с рекордным 2018 годом.

«В наших планах — 7 млн отдыхающих за год», — заяви Черняк.

«Дух захватывает»

В свою очередь, крымские политики отмечают, что автолюбителей привлекает не только качество дорожного покрытия, но и красота моста, возможность наблюдать уникальные пейзажи на протяжении всех 19 километров сооружения.

«И местные, и приезжие зачастую направляются на мост ради самого факта поездки по этому грандиозному сооружению», — рассказал RT депутат Госдумы от РК Руслан Бальбек.

По его словам, желающих проехаться по Крымскому мосту с каждым месяцем становится все больше: «Особые ощущения у автомобилистов возникают во время движения под арками, когда в некотором роде даже дух захватывает от открывающейся картины».

Парламентарий отметил, что на собственном транспорте интересно путешествовать и по полуострову, куда едут любители крымских серпантинов и горных дорог. Красивые виды открываются и при поездке по трассе «Таврида»: горы, долины, степи, скифские курганы, добавил Бальбек.

Логистика и туризм

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что открытие Крымского моста также оказало значительное влияние на темпы развития полуострова и упростило доступ в регион для отдыхающих.

«Люди, которые не могли в силу определённых обстоятельств приехать в Крым на протяжении прошедших лет, сегодня беспрепятственно приезжают на личном транспорте. Поэтому автотуризм повлиял уже не только на логистику, но и на развитие определённых территорий Крыма, которые связаны с автотуризмом, кемпингом», — отметил Ганжара.

Проходят на полуострове и различные мероприятия. В частности, в августе 2019-го на горе Гасфорта под Севастополем состоялось международное байк-шоу, организованное байкерским клубом «Ночные волки», которое посетил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом «Ночные волки» международном байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал» с коляской

РИА Новости

© Алексей Дружинин

По словам Ганжары, с открытием железнодорожной части моста ожидается ещё большее увеличение турпотока. Однако поезда не только станут очередным способом добраться до курортов, но и упростить жизнь жителям полуострова.

«На протяжении нескольких лет Крым был островом, который был отрезан от Украины теми блокадами, которые это государство против нас ввело. Мы понимали, что авто- и прямое ж/д сообщение крайне необходимо, поэтому крымчане очень ждали открытия сначала первой части Крымского моста, теперь очень ждут открытия ж/д перехода через Керченский пролив», — отметил парламентарий.

По словам заместителя гендиректорам компании «Стройгазмонтаж» по инфраструктурным проектам Леонида Рыженькина, работы по строительству железнодорожной части моста выполняются в соответствии с графиком. Сейчас ведётся устройство верхнего строения пути, его балластировка щебнем, рихтовка и выправка. Кроме того, внутрь основной колеи укладываются так называемые контррельсы, применяемые для защиты от возможного схода вагонов, устанавливаются стойки освещения и шумозащитные экраны.

«Первые поезда пойдут по мосту, как и планируется, в конце года», — заявил Рыженькин.

Ранее сообщалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.