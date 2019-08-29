Более 2,2 млн автомобилей проехало с начала лета по Крымскому мосту

С начала лета по Крымскому мосту проехало более 2,25 млн автомобилей, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».

Отмечается, что это на 8,5% выше, чем в 2018 году.

«Всего за летнее время по мосту проехало 2,25 млн транспортных средств, в том числе 200 тыс. грузовиков и 25 тыс. туристических и рейсовых автобусов», — заявил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Как уточняется, этим летом пик сезонного потока пришёлся на 12 августа: почти 36 тыс. машин пересекли пролив по мосту за 24 часа.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона. По её словам, самое популярное направление по количеству туристов — Краснодарский край. В Крыму прирост туристов составил 10%. Как отметила Ломидзе, свою роль сыграл Крымский мост.