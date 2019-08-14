В АТОР рассказали о предварительных итогах летнего сезона

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.
В АТОР рассказали о предварительных итогах летнего сезона
  • РИА Новости

«Самое популярное направление по количеству туристов — Краснодарский край, только за первое полугодие 7 млн туристов туда отправились. И это пока без учёта высокого сезона. Прирост оценивается в 15—25%», — заявила она.

По её словам, примерно такая же картина наблюдается в Крыму, где прирост составил 10%.

Как отметила Ломидзе, свою роль сыграл Крымский мост.

Далее идут Турция, Испания, Греция, Тунис, а также Черногория.

Ранее глава Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с Nation News прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России.

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