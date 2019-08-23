Крым принял 4,5 млн туристов с начала года

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Крым принял 4,5 млн туристов с начала 2019 года, сообщает kp.ru.
Крым принял 4,5 млн туристов с начала года
  • РИА Новости

«Мы приближаемся к 5 млн», — заявил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк.

По его словам, август и сентябрь — лучший сезон, поскольку много событийных мероприятий, море и погода привлекают в регион массу отдыхающих.

Как отметил Черняк, в среднем в Крыму турпоток увеличивается на 10—15% по сравнению с рекордным 2018 годом.

«В наших планах — 7 млн отдыхающих за год», — добавил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.

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