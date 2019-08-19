«Цифры, на которые просто ориентироваться»: в России вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля

В России вступили в силу поправки к нормам по ввозу в страну овощей и фруктов. Согласно новым правилам, на территорию РФ без оформления специальных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов из перечня подкарантинной продукции. Также теперь можно ввозить в страну не более трёх букетов цветов. Если партия окажется больше, то для её прохождения через границу понадобится специальный сертификат. Эксперты отмечают, что аналогичные порядки существовали раньше и о введении реальных ограничений речи не идёт. Более того, новые правила помогут людям лучше ориентироваться в объёме ввозимых продуктов, считают специалисты.

В понедельник, 19 августа, в России вступили в силу новые правила ввоза в страну овощей, фруктов и цветов. Соответствующие поправки были внесены в постановление от 2016 года «О порядке осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ».

Согласно документу, на некоторых пунктах пропуска через границу таможенники смогут проверять у граждан багаж и ручную кладь на предмет наличия продукции с высоким фитосанитарным риском. Согласно документации Россельхознадзора, к ней относятся томаты, картофель, лук, капуста, морковь, огурцы, дыни, яблоки, абрикосы, цитрусовые и другие фрукты и овощи. В перечне также указаны финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго и сушёные фрукты.

Вступивший в силу порядок распространяется на все виды транспорта, а также затрагивает почтовые отправления и ручную кладь пассажиров и членов экипажей судов, самолётов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.

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Согласно вступившему в силу постановлению, на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов подкарантинной продукции (за исключением семенного и посадочного материала).

Если вес партии превышает 5 кг, то потребуются специальные фитосанитарные сертификаты. В случае отсутствия этих документов продукцию вернут обратно или уничтожат за счёт собственника. Отмечается, что сертификаты обязательны на провоз семян, посадочного материала или картофеля.

Правила распространяются и на букеты цветов. Без оформления документов разрешается ввоз не более трёх букетов, в каждом из которых не должно быть более 15 свежих или засушенных цветков, листьев или других частей растений.

В июле пресс-служба Россельхознадзора комментировала предстоящие изменения. В ведомстве заявили, что новое постановление гармонизирует нормативно-правовую базу, не меняя её сути. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, новый порядок совпадает с требованиями, которые были в России раньше.

«Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось», — цитирует Мелано РИА Новости.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко согласился с такой оценкой ведомства. В беседе с RT он подтвердил, что подобные нормы существовали и раньше. По его мнению, об ограничениях речи не идёт.

«Названные цифры наших туристов мало чем ограничивают. Если взять традиционную российскую семью из четырёх человек, то 20 кг фруктов, наверное, удовлетворят все потребности этой семьи на ближайший период. Поэтому, по большому счёту, сейчас просто появились конкретные цифры, на которые достаточно просто ориентироваться», — считает эксперт.

Осауленко добавил, что аналогичные нормы и правила существуют практически во всех странах мира.

«Во всяком случае, в туристически развитых странах, где ограничивают ввоз пищевых продуктов, продуктов первичной обработки, и даже продуктов длительного хранения на свою территорию», — заключил эксперт.

РИА Новости

© Александр Гальперин

В свою очередь, председатель Союза пассажиров и член общественного совета при Министерстве транспорта России Кирилл Янков в беседе с RT напомнил, что некоторые страны из фитосанитарных соображений и вовсе запрещают ввоз овощей и фруктов на свою территорию.

«Скажем, в США вообще нельзя легально ввести овощи и фрукты без сертификата. Так что даже пять килограмм — это вполне на мировом фоне либеральная норма», — сказал эксперт.

Риск ввоза продуктов без разрешения

Напомним, что, согласно действующим нормам, провозимая с нарушениями в ручной клади и багаже подкарантинная продукция или запрещённые к ввозу в Россию продукты подлежат возврату или уничтожению. В начале августа в Минсельхозе не поддержали идею отказа от ликвидации такой продукции, объяснив это решение борьбой с нелегальным оборотом запрещённых товаров.

Таким образом в ведомстве ответили на запрос Госдумы о возможности введения запрета на уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов, пишет ТАСС. В Минсельхозе отметили, что запрещённая к ввозу продукция, как правило, попадает в Россию в сопровождении поддельных документов или вовсе без сопроводительных бумаг, что может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Присутствует также риск заноса на территорию РФ опасных карантинных организмов и болезней животных, что ставит под угрозу безопасность страны, считают в ведомстве.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут отметила, что запрет на уничтожение продуктов, попавших на территорию РФ с нарушениями, может создать дополнительные условия для нелегального оборота подобной продукции, в том числе товаров, представляющих потенциальную опасность.

Представитель ведомства добавила, что действующие специальные экономические меры носят временный характер, а конкретные действия могут меняться «в соответствии с развивающейся внешней экономической и политической обстановкой».