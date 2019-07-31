Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
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«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
В Россельхознадзоре объяснили, что такое решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в Россию китайской растительной продукции, которая заражена опасными, карантинными для России объектами.
Ведомство призвало китайскую сторону провести консультации и проинспектировать места производства, хранения и упаковки растительных товаров.
«После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли», — заявили в Россельхознадзоре.
К косточковым культурам относятся вишня, черешня, слива, абрикос, персик и другие, а к семечковым — яблоки, груши, айва, рябина, боярышник.
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