Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Короткая ссылка
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
  • © pixabay.com

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Россельхознадзоре объяснили, что такое решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в Россию китайской растительной продукции, которая заражена опасными, карантинными для России объектами.

Ведомство призвало китайскую сторону провести консультации и проинспектировать места производства, хранения и упаковки растительных товаров.

«После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли», — заявили в Россельхознадзоре.

К косточковым культурам относятся вишня, черешня, слива, абрикос, персик и другие, а к семечковым — яблоки, груши, айва, рябина, боярышник. 

Ранее Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за африканской чумы свиней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить