Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за АЧС

Россия и Белоруссия усилили контроль за ввозом животноводческой продукции из стран Европейского союза в связи с распространением африканской чумы свиней. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

«Россельхознадзор совместно с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь усилил контроль за ввозом на внешней границе ЕАС подконтрольной ветеринарному надзору продукции», — заявили в ведомстве.

В том числе усилен контроль за продукцией, перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже.

В Россельхознадзоре объяснили такие меры широким распространением АЧС в европейских странах, в том числе в Польше и государствах Балтии.

Ранее progorod43.ru передавало, что в Нижегородской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней.