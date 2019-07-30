Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за АЧС

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Россия и Белоруссия усилили контроль за ввозом животноводческой продукции из стран Европейского союза в связи с распространением африканской чумы свиней. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.
Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за АЧС
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«Россельхознадзор совместно с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь усилил контроль за ввозом на внешней границе ЕАС подконтрольной ветеринарному надзору продукции», — заявили в ведомстве.

В том числе усилен контроль за продукцией, перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже.

В Россельхознадзоре объяснили такие меры широким распространением АЧС в европейских странах, в том числе в Польше и государствах Балтии.

Ранее progorod43.ru передавало, что в Нижегородской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней.

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