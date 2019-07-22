Власти рассказали о ситуации с карантином из-за АЧС в Нижегородской области

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Управление охраны Министерства лесного хозяйства рассказало о карантине из-за африканской чумы свиней (АЧС) в Нижегородской области на границе с Кировской, сообщает progorod43.ru.
Власти рассказали о ситуации с карантином из-за АЧС в Нижегородской области
  • РИА Новости

Карантин объявили 15 июля. По данным на 17 июля, на территории Арзамаского и Дальнеконстантиновского муниципальных районов убиты 46 кабанов, ещё 54 найдены погибшими.

Для человека вирус АЧС опасности не представляет.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать весь комплекс соответствующих мер. Не рекомендуется использовать для подкормки кабана корма, а также продукты убоя свиней из неблагополучных по АЧС регионов, в том числе из Нижегородской области.

10 июля URA.RU сообщало, что на территории села Кутабирка Тобольского района ввели карантин в связи с бешенством животных.

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