В тюменском селе ввели карантин из-за бешенства

На территории села Кутабирка Тобольского района ввели карантин в связи с бешенством животных. Соответствующее распоряжение подписал глава Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает URA.RU.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из него следует, что карантин будет действовать по 3 сентября.

В селе запрещена торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию населённого пункта. Под запретом и отлов диких зверей.

Региональному управлению ветеринарии поручено разработать план по ликвидации очага заболевания.

В апреле сообщалось, что на территории села Тохтуева в Пермском крае ввели карантин в связи с бешенством.