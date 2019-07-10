В тюменском селе ввели карантин из-за бешенства
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из него следует, что карантин будет действовать по 3 сентября.
В селе запрещена торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию населённого пункта. Под запретом и отлов диких зверей.
Региональному управлению ветеринарии поручено разработать план по ликвидации очага заболевания.
В апреле сообщалось, что на территории села Тохтуева в Пермском крае ввели карантин в связи с бешенством.