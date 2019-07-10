В тюменском селе ввели карантин из-за бешенства

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На территории села Кутабирка Тобольского района ввели карантин в связи с бешенством животных. Соответствующее распоряжение подписал глава Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает URA.RU.
В тюменском селе ввели карантин из-за бешенства
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из него следует, что карантин будет действовать по 3 сентября.

В селе запрещена торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию населённого пункта. Под запретом и отлов диких зверей.

Региональному управлению ветеринарии поручено разработать план по ликвидации очага заболевания.

В апреле сообщалось, что на территории села Тохтуева в Пермском крае ввели карантин в связи с бешенством.

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