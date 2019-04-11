На территории села в Пермском крае ввели карантин по бешенству

На территории села Тохтуева в Пермском крае ввели карантин по бешенству, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Государственной ветеринарной инспекции региона.

Соответствующий указ подписал губернатор Максим Решетников.

«Для жителей села карантин означает запрет ввоза и вывоза животных с изолированной территории, а также 100% вакцинацию домашних питомцев», — уточнили в инспекции.

Для снятия карантина должно пройти по меньшей мере два месяца с момента последнего зафиксированного случая бешенства среди животных.

В декабре интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Воткинске ввели карантин по бешенству.