На территории села в Пермском крае ввели карантин по бешенству
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- РИА Новости
Соответствующий указ подписал губернатор Максим Решетников.
«Для жителей села карантин означает запрет ввоза и вывоза животных с изолированной территории, а также 100% вакцинацию домашних питомцев», — уточнили в инспекции.
Для снятия карантина должно пройти по меньшей мере два месяца с момента последнего зафиксированного случая бешенства среди животных.
В декабре интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Воткинске ввели карантин по бешенству.