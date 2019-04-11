На территории села в Пермском крае ввели карантин по бешенству

Короткая ссылка
На территории села Тохтуева в Пермском крае ввели карантин по бешенству, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Государственной ветеринарной инспекции региона.
На территории села в Пермском крае ввели карантин по бешенству
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Соответствующий указ подписал губернатор Максим Решетников.

«Для жителей села карантин означает запрет ввоза и вывоза животных с изолированной территории, а также 100% вакцинацию домашних питомцев», — уточнили в инспекции.

Для снятия карантина должно пройти по меньшей мере два месяца с момента последнего зафиксированного случая бешенства среди животных.

В декабре интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Воткинске ввели карантин по бешенству.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить