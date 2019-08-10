Минсельхоз оценил идею запретить уничтожение санкционных продуктов

Короткая ссылка
Минсельхоз России не поддерживает идею введения запрета на уничтожение запрещённых к ввозу продуктов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо замглавы ведомства Оксаны Лут.
Минсельхоз оценил идею запретить уничтожение санкционных продуктов
  • РИА Новости
  • © Кирилл Пухляков

По её словам, введение подобного запрета «может создать дополнительные условия для нелегального оборота» запрещённых к ввозу товаров, в том числе представляющих опасность в связи с нарушением правил ввоза. 

Как отмечается, речь идёт об отсутствии либо недостоверности документов, подтверждающих происхождение, ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, а также маркировки.

Лут напомнила, что «специальные экономические меры носят временный характер», а конкретные действия в рамках этих мер могут меняться в соответствии с «развивающейся внешней экономической и политической обстановкой».

В связи с этим ведомство «в отношении запрещенной к ввозу продукции придерживается позиции по уничтожению такой продукции».

В середине июня Роспотребнадзор предложил ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. 

В Россельхознадзоре назвали идею непроработанной и необоснованной.

В июле в правительстве также высказались против уничтожения изъятых продуктов питания. Как отметили в Кремле, предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить