В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты
- РИА Новости
Она назвала идею Роспотребнадзора непроработанной и необоснованной.
«Кроме того, удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьёзным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несёт продукция неизвестного происхождения», — добавила Мелано, отказавшись более детально комментировать планы ведомства.
Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.
Соответствующие предложения содержатся в перечне инициатив ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.