В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты

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Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты
  • РИА Новости

Она назвала идею Роспотребнадзора непроработанной и необоснованной.

«Кроме того, удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьёзным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несёт продукция неизвестного происхождения», — добавила Мелано, отказавшись более детально комментировать планы ведомства.

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Соответствующие предложения содержатся в перечне инициатив ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

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