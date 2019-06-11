В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.

Она назвала идею Роспотребнадзора непроработанной и необоснованной.

«Кроме того, удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьёзным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несёт продукция неизвестного происхождения», — добавила Мелано, отказавшись более детально комментировать планы ведомства.

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Соответствующие предложения содержатся в перечне инициатив ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.