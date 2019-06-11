В России предложили не уничтожать пригодные для употребления продукты

Роспотребнадзор предлагает ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Соответствующие предложения содержатся в перечне инициатив ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — приводит ТАСС сообщение.

Поясняется, что такая инициатива необходима для совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления.

Ведомство также выступает за законодательное определение порядка использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

Роспотребнадзор предлагает законодательно закрепить поэтапное сокращение — вплоть до запрета — производства пластиковых пакетов для розничной торговли.

Ранее в Россельхознадзоре заявили об уничтожении почти 26 тыс. тонн санкционных продуктов с августа 2015 года.

В апреле Udm-info.ru передавал, что в Ижевске управление Россельхознадзора изъяло 402 кг запрещённых к ввозу в Россию яблок.