Россельхознадзор заявил об уничтожении почти 26 тонн санкционных продуктов с 2015 года

Россельхознадзор сообщил об уничтожении почти 26 тыс. тонн санкционных продуктов с августа 2015 года, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сайт службы.

«Россельхознадзором на 1 сентября текущего года задержано 26,172 тыс. тонн запрещённой к ввозу продукции (25,169 тыс. тонн растительной и 1,004 тыс. тонн продукции животного происхождения)», — сказали в Россельхознадзоре.

Там добавили, что уничтожено 25,894 тыс. тонн.

В июле сообщалось, что с начала года ФТС России выявила более 4 тыс. тонн санкционных товаров.

В феврале Inforeactor сообщал, что в Ленинградской области уничтожили более 600 кг санкционных продуктов.