Россельхознадзор заявил об уничтожении почти 26 тонн санкционных продуктов с 2015 года

Короткая ссылка
Россельхознадзор сообщил об уничтожении почти 26 тыс. тонн санкционных продуктов с августа 2015 года, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сайт службы.
Россельхознадзор заявил об уничтожении почти 26 тонн санкционных продуктов с 2015 года
  • © pixabay.com

«Россельхознадзором на 1 сентября текущего года задержано 26,172 тыс. тонн запрещённой к ввозу продукции (25,169 тыс. тонн растительной и 1,004 тыс. тонн продукции животного происхождения)», — сказали в Россельхознадзоре.

Там добавили, что уничтожено 25,894 тыс. тонн.

В июле сообщалось, что с начала года ФТС России выявила более 4 тыс. тонн санкционных товаров.

В феврале Inforeactor сообщал, что в Ленинградской области уничтожили более 600 кг санкционных продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить