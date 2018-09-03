Россельхознадзор заявил об уничтожении почти 26 тонн санкционных продуктов с 2015 года
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«Россельхознадзором на 1 сентября текущего года задержано 26,172 тыс. тонн запрещённой к ввозу продукции (25,169 тыс. тонн растительной и 1,004 тыс. тонн продукции животного происхождения)», — сказали в Россельхознадзоре.
Там добавили, что уничтожено 25,894 тыс. тонн.
В июле сообщалось, что с начала года ФТС России выявила более 4 тыс. тонн санкционных товаров.
В феврале Inforeactor сообщал, что в Ленинградской области уничтожили более 600 кг санкционных продуктов.