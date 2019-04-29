В Удмуртии изъяли партию запрещённых к ввозу в Россию яблок

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В Ижевске управление Россельхознадзора изъяло 402 кг запрещённых к ввозу в Россию яблок, сообщает Udm-info.ru.
В Удмуртии изъяли партию запрещённых к ввозу в Россию яблок
  • ©pixabay.com

Они хранились в картонных коробках и имели двойные маркировочные ярлыки. Из информации на ярлыках следовало, что фрукты, страной происхождения которых является Украина, предназначались для поставки в Белоруссию.

Всего с начала года на территории Кировской области и Удмуртии управление изъяло из оборота и уничтожило 2,8 т овощей и фруктов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Псковской области изъяли партию спрятанных под картошкой белорусских яблок.

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