В Псковской области изъяли партию спрятанных под картошкой белорусских яблок
- РИА Новости
Партию запрещённой к ввозу в Россию продукции обнаружили 19 апреля. Четыре тонны яблок были спрятаны в грузовике под пятью тоннами картофеля.
«Яблоки в обезличенных чёрных коробках ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов... Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь», — указано в сообщении.
Отмечается, что изъятые яблоки впоследствии были уничтожены.
Ранее Россельхознадзор призвал ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии.