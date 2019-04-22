В Псковской области изъяли партию спрятанных под картошкой белорусских яблок

На контрольном посту «Долосцы» изъяли партию белорусских яблок, спрятанных в грузовике под картошкой, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партию запрещённой к ввозу в Россию продукции обнаружили 19 апреля. Четыре тонны яблок были спрятаны в грузовике под пятью тоннами картофеля.

«Яблоки в обезличенных чёрных коробках ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов... Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь», — указано в сообщении.

Отмечается, что изъятые яблоки впоследствии были уничтожены.

Ранее Россельхознадзор призвал ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии.