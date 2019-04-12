Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии

Короткая ссылка
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в целях пресечения «серых схем» поставок животноводческой продукции из Белоруссии.
Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Мелано.

По её словам, внимание специалистов службы привлекла скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2—5 суток успевали в том числе якобы доставить продукцию в Алма-Ату и Бишкек и вернуться в Белоруссию, преодолев расстояние более 8 тыс. км.

По данным агентства, государственные ветеринарные службы Казахстана и Киргизии не смогли подтвердить факты доставки товаров из Белоруссии.

Ранее в Белоруссии заявили о готовности принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить