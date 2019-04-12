Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в целях пресечения «серых схем» поставок животноводческой продукции из Белоруссии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Мелано.

По её словам, внимание специалистов службы привлекла скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2—5 суток успевали в том числе якобы доставить продукцию в Алма-Ату и Бишкек и вернуться в Белоруссию, преодолев расстояние более 8 тыс. км.

По данным агентства, государственные ветеринарные службы Казахстана и Киргизии не смогли подтвердить факты доставки товаров из Белоруссии.

Ранее в Белоруссии заявили о готовности принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш.