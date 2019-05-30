Россельхознадзор выявил пять осуществляющих ложный транзит белорусских компаний

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Россельхознадзор выявил пять белорусских компаний-посредников, которые занимаются ложным транзитом продуктов питания через территорию России в Казахстан и Киргизию.
Россельхознадзор выявил пять осуществляющих ложный транзит белорусских компаний
  • РИА Новости

«В результате анализа выявлены пять белорусских компаний-посредников (ООО «АгроПродСбыт», ООО «ТрейдМолИнвест», ООО «Камфи Юнайтед», ООО «Молпромтрейд», ООО «Молпродлакт»)», — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Отмечается, что выявлены ещё шесть белорусских производителей, выступающих в качестве отправителей продукции в адреса киргизских и  казахстанских получателей, которые осуществляют незаконные поставки белорусских товаров в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Киргизию.

Отмечается, что c 1 июня 2019 года пропуск подконтрольных товаров указанными компаниями будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана или Киргизии намерения принять продукцию, поставляемую этими посредниками.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 8 мая запретил ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии.

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