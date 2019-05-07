Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 8 мая запрещает ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, речь идёт, в частности, о предприятиях «Савушкин продукт», «Дятловский сыродельный завод», «Пружанский молочный комбинат», «Минский молочный завод №1», «Несвижский завод детского питания».

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, причиной решения стало отсутствие эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны Государственной ветеринарной службы Белоруссии.

«Поэтому в целях пресечения оборота на территории России некачественной и опасной поднадзорной продукции, произведённой в Белоруссии, принято решение ограничить поставки с ряда белорусских предприятий до проведения инспекции», — сказала она.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что отменяют тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, введённый в июне 2018 года.