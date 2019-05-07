Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии

Короткая ссылка
Россельхознадзор с 8 мая запрещает ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии
  • РИА Новости

Как отмечается, речь идёт, в частности, о предприятиях «Савушкин продукт», «Дятловский сыродельный завод», «Пружанский молочный комбинат», «Минский молочный завод №1», «Несвижский завод детского питания».  

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, причиной решения стало отсутствие эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны Государственной ветеринарной службы Белоруссии.

«Поэтому в целях пресечения оборота на территории России некачественной и опасной поднадзорной продукции, произведённой в Белоруссии, принято решение ограничить поставки с ряда белорусских предприятий до проведения инспекции», — сказала она.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что отменяют тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, введённый в июне 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить