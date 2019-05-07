Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

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Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
  • РИА Новости

Как отмечается, при этом сохраняются ограничения на ввоз для 29 белорусских предприятий.

«Письмо Россельхознадзора от 4 июня 2018 года №ФС-КС-7/13391 утратило силу», — говорится в документе.

Запреты касались, в частности, пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок.

Под запрет подпадали товары, которые поставляются в потребительской таре объёмом более 2,5 литра.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда продукции в Россию.

16 апреля Россельхознадзор призвал ФНC проверить деятельность 36 белорусских компаний-посредников, «осуществляющих незаконные поставки белорусской продукции» в Россию с помощью «ложного транзита». 

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