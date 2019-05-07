Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
- РИА Новости
Как отмечается, при этом сохраняются ограничения на ввоз для 29 белорусских предприятий.
«Письмо Россельхознадзора от 4 июня 2018 года №ФС-КС-7/13391 утратило силу», — говорится в документе.
Запреты касались, в частности, пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок.
Под запрет подпадали товары, которые поставляются в потребительской таре объёмом более 2,5 литра.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда продукции в Россию.
16 апреля Россельхознадзор призвал ФНC проверить деятельность 36 белорусских компаний-посредников, «осуществляющих незаконные поставки белорусской продукции» в Россию с помощью «ложного транзита».