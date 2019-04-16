Россельхознадзор просит ФНС проверить белорусские компании-посредники

Россельхознадзор просит Федеральную налоговую службу проверить деятельность 36 белорусских компаний-посредников. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Как отмечается, речь идёт о компаниях, «осуществляющих незаконные поставки белорусской продукции в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Киргизию».

Основанием для таких выводов послужили ​​слова руководителя одной из белорусских компании Юрия Воскресенского, который сообщил, что «его компания перегружается в Москве при поставках продукции в Казахстан».

Отмечается, что согласно действующим правилам в случае перегрузки транзитных товаров, Ветеринарная служба Белоруссии обязана информировать об этом Россельхознадзор, чего сделано не было.

«Соответственно, транзит невозможно признать законным», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор также собирается провести собственное расследование «всей цепи передвижения белорусской продукции».

Ранее ведомство обратилось в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры, чтобы пресечь «серые схемы» поставок животноводческой продукции из Белоруссии.