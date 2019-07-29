«Чтобы слова и бумажки не расходились с сутью решений»: Путин поручил главе ФАС следить за ростом тарифов ЖКХ

Россияне должны видеть, что решения, которые власти страны принимают в том числе в сфере ЖКХ, действительно выполняются, а не остаются только на бумаге. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он поручил главе ФАС Игорю Артемьеву уделить особое внимание росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ранее правительство приняло постановление, призванное не допустить необоснованного повышения тарифов сверх уровня инфляции.

Федеральная антимонопольная служба должна обратить особое внимание на рост тарифов в регионах Российской Федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин во время рабочей встречи с руководителем ФАС Игорем Артемьевым.

«Хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России. Давайте с этого начнём. Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам», — указал глава государства.

В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня, житель Омской области Роман Дмитриев, проживающий в частном секторе, пожаловался Путину на необоснованный рост тарифов за вывоз мусора. Мужчина продемонстрировал платёжные квитанции, из которых следует, что с апреля по июнь оплата возросла в два раза — со 133 рублей до 266. При этом по факту ситуация с вывозом отходов улучшена не была.

Как заметил Артемьев, решение омских властей было принято до выхода постановления правительства, которое внесло изменения в порядок формирования индексов повышения платы за коммунальные услуги. Между тем, по его словам, ФАС ещё в тот момент успел разобраться в ситуации, провести расследование и выдать предписание. В настоящее время тариф снижается.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», — указал Путин.

Заметим, что российские власти уделяют пристальное внимание теме ЖКХ. Так, в середине июня правительство России утвердило постановление, призванное не допустить необоснованного роста цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. В документе был сокращён список причин, которые позволяли увеличивать тарифы сверх показателя инфляции. Кроме того, теперь региональные власти должны согласовывать превышение индекса с Федеральной антимонопольной службой.

Между тем с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 2,4%. Это второй этап повышения. Первый был в январе — 1,7%. При этом общее увеличение осталось в пределах инфляции.

Президент Владимир Путин во время встречи с главой ФАС России Игорем Артемьевым

kremlin.ru

Кроме того, Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу прав на взыскание долгов по ЖКХ третьим лицам, а также, не позволяющий погашать долги граждан за счёт их соседей. Взысканием могут заниматься исключительно профессиональные участники рынка — управляющие компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающие организации.

К тому же осенью Госдума может принять законопроект, которым вводится единый платёжный документ в сфере ЖКХ вместо множества аналогичных квитанций. Эту инициативу поддержал Минстрой.

«ФАС может признать утверждённый тариф необоснованным»

Как заметила эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова, во время прямой линии большая часть вопросов от населения касалась жилищно-коммунального хозяйства. Она также не исключила, что ряд регионов увеличили тарифы выше уровня инфляции, найдя для этого соответствующие основания.

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«Несмотря на то, что есть общие ограничения, региональные власти могли воспользоваться какой-то ситуацией и утвердить тарифы, которые увеличиваются больше, чем на запланированный рост инфляции. В таком случае ФАС должен вмешаться и детально исследовать, был ли этот рост обоснованным и ситуационным. У ФАС есть большие полномочия на этот счёт. Со своей стороны, он может признать утверждённый тариф необоснованным. Я знаю случаи, когда по жалобам на необоснованные тарифы ФАС применяла свои полномочия, брала на своё рассмотрение эту ситуацию, возбуждала дело и отменяла решение о необоснованных тарифах», — подчеркнула собеседник RT.

В свою очередь, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что нынешнее поручение главе ФАС является дополнением к июньскому постановлению правительства.

«Следующим шагом, как я понимаю, планируется инвестиционные программы естественных монополий также согласовывать с ФАС. Служба может провести анализ инвестпрограмм, это хорошо, потому что зачастую не очень продуманные инвестпрограммы ложатся бременем на потребителей. Самый яркий пример — город Курган, где была одна большая котельная, избыточная, построили вторую, которая была городу не нужна, но все эти избыточные мощности оплачиваются потребителем. У ФАС достаточно много полномочий, чтобы контролировать этот процесс», — указала она в беседе с RT.