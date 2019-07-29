Путин поручил ФАС проверить рост тарифов в регионах

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Российский президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым поручил проанализировать рост тарифов в регионах.
Путин поручил ФАС проверить рост тарифов в регионах
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России», — заявил глава государства. 

Он попросил Артемьева «обратить на это особое внимание».

Ранее российский лидер подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.

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