Путин поручил ФАС проверить рост тарифов в регионах

Российский президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым поручил проанализировать рост тарифов в регионах.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России», — заявил глава государства.

Он попросил Артемьева «обратить на это особое внимание».

Ранее российский лидер подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.