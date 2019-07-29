Путин поручил ФАС проверить рост тарифов в регионах
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России», — заявил глава государства.
Он попросил Артемьева «обратить на это особое внимание».
Ранее российский лидер подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.