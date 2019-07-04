В Курганской области завели дело по факту незаконного завышения тарифа на коммунальную услугу

Короткая ссылка
В Курганской области завели уголовное дело в отношении директора ООО «Петухово Водоканал», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В Курганской области завели дело по факту незаконного завышения тарифа на коммунальную услугу
  • РИА Новости

Он обвиняется в незаконном завышении тарифа на коммунальную услугу — он брал деньги за очистку канализационных стоков, которую в реальности никто не проводил.

«Установлено, что очистные сооружения системы водоотведения города Петухово, эксплуатируемые коммунальной организацией, с сентября 2018 года не функционируют», — пояснили в ведомстве.

Как оценивают в прокуратуре, с начала года предприятие необоснованно получило по меньшей мере 2,3 млн рублей.

Дело возбудили по статье «Злоупотребление полномочиями».

Ранее сообщалось, что Чесменский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения для заместителя главы района по ЖКХ Константина Гнипы, обвиняемого в получении взяток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить