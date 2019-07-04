В Курганской области завели дело по факту незаконного завышения тарифа на коммунальную услугу

В Курганской области завели уголовное дело в отношении директора ООО «Петухово Водоканал», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Он обвиняется в незаконном завышении тарифа на коммунальную услугу — он брал деньги за очистку канализационных стоков, которую в реальности никто не проводил.

«Установлено, что очистные сооружения системы водоотведения города Петухово, эксплуатируемые коммунальной организацией, с сентября 2018 года не функционируют», — пояснили в ведомстве.

Как оценивают в прокуратуре, с начала года предприятие необоснованно получило по меньшей мере 2,3 млн рублей.

Дело возбудили по статье «Злоупотребление полномочиями».

Ранее сообщалось, что Чесменский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения для заместителя главы района по ЖКХ Константина Гнипы, обвиняемого в получении взяток.