Суд отправил под домашний арест замглавы челябинского района по делу о взятках

Чесменский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения для заместителя главы района по ЖКХ Константина Гнипы, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает URA.RU.

«Следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде взятия под стражу. Суд вынес постановление о домашнем аресте до 26 июня», — заявили в пресс-службе суда.

Гнипе предъявлено обвинение по статье «Получение взятки».

Чиновник был задержан 24 апреля. В администрации муниципалитета прошли обыски.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело против директора Большого театра кукол в Санкт-Петербурге по статье «Получение взятки».