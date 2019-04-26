Суд отправил под домашний арест замглавы челябинского района по делу о взятках
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«Следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде взятия под стражу. Суд вынес постановление о домашнем аресте до 26 июня», — заявили в пресс-службе суда.
Гнипе предъявлено обвинение по статье «Получение взятки».
Чиновник был задержан 24 апреля. В администрации муниципалитета прошли обыски.
Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело против директора Большого театра кукол в Санкт-Петербурге по статье «Получение взятки».