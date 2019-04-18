В Петербурге завели дело о взятке против директора Большого театра кукол

Следователи завели уголовное дело против директора Большого театра кукол в Санкт-Петербурге по статье «Получение взятки», сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по городу.

По имеющимся данным, в декабре 2018 года руководитель театра подписал договор с коммерческой структурой на поставку декораций, бутафории, реквизитов, костюмов и кукол к одному из спектаклей. Сумма контракта составила почти 2,2 млн рублей.

После проведения оплаты коммерсант передал директору театра не менее 1,2 млн рублей. В отношении руководителя коммерческой структуры дело заведено по статье «Дача взятки».

Ранее URA.RU сообщало, что у торгового комплекса в Челябинске задержали полицейских при получении взятки.