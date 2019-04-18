В Петербурге завели дело о взятке против директора Большого театра кукол
- РИА Новости
По имеющимся данным, в декабре 2018 года руководитель театра подписал договор с коммерческой структурой на поставку декораций, бутафории, реквизитов, костюмов и кукол к одному из спектаклей. Сумма контракта составила почти 2,2 млн рублей.
После проведения оплаты коммерсант передал директору театра не менее 1,2 млн рублей. В отношении руководителя коммерческой структуры дело заведено по статье «Дача взятки».
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