В Петербурге завели дело о взятке против директора Большого театра кукол

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Следователи завели уголовное дело против директора Большого театра кукол в Санкт-Петербурге по статье «Получение взятки», сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по городу.
В Петербурге завели дело о взятке против директора Большого театра кукол
  • РИА Новости

По имеющимся данным, в декабре 2018 года руководитель театра подписал договор с коммерческой структурой на поставку декораций, бутафории, реквизитов, костюмов и кукол к одному из спектаклей. Сумма контракта составила почти 2,2 млн рублей.

После проведения оплаты коммерсант передал директору театра не менее 1,2 млн рублей. В отношении руководителя коммерческой структуры дело заведено по статье «Дача взятки».

Ранее URA.RU сообщало, что у торгового комплекса в Челябинске задержали полицейских при получении взятки.

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