Путин подписал закон о запрете передавать долги по ЖКХ коллекторам

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также данный закон запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.

Ранее депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к действующему законодательству, которые запрещают передавать права на взыскание долгов по ЖКХ третьим лицам. Инициатива также не позволяет погашать долги граждан за счёт их соседей.