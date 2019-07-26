Путин подписал закон о запрете передавать долги по ЖКХ коллекторам

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Путин подписал закон о запрете передавать долги по ЖКХ коллекторам
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также данный закон запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.

Ранее депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к действующему законодательству, которые запрещают передавать права на взыскание долгов по ЖКХ третьим лицам. Инициатива также не позволяет погашать долги граждан за счёт их соседей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить