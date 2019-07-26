Путин подписал закон о запрете передавать долги по ЖКХ коллекторам
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также данный закон запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.
Ранее депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к действующему законодательству, которые запрещают передавать права на взыскание долгов по ЖКХ третьим лицам. Инициатива также не позволяет погашать долги граждан за счёт их соседей.