Новая волна паводков: более тысячи человек эвакуированы в Иркутской области за сутки

Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Иркутской области из-за продолжающегося повышения уровня воды в реках. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. В ведомстве также уточнили, что на территории области по-прежнему сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. При этом синоптики прогнозируют в ближайшие сутки сильные дожди, из-за которых вода в реках Ия, Иркут, Ока (приток Ангары) и их притоках поднимется ещё на несколько сантиметров. В связи с этим жителей области просят принять необходимые меры предосторожности и быть готовыми к дальнейшей эвакуации. Непростая погодная ситуация наблюдается и на Дальнем Востоке. Из-за дождевых паводков в Амурской области оказались подтопленными около 650 домов.

В Иркутской области за сутки эвакуированы более 1 тыс. человек в связи с повышением уровня воды в реках и новыми подтоплениями населённых пунктов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«Эвакуировано 1076 человек, из них 615 детей. В пункте временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей», — отметили в пресс-службе ведомства.

В заявлении также подчёркивается, что из-за выпавших накануне, 28 июля, осадков в зону подтопления попали шесть районов области — Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский.

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«Всего 357 домов с населением 2089 человек, из них 470 детей. 455 приусадебных участков, один социально значимый объект, один мост, два участка автодорог», — уточняется в сообщении.

При этом метеорологи предупреждают, что уровень воды в реках южных районов Иркутской области продолжит расти. Так, прогнозируется, что в Оке в районе села Ухтуй уровень воды может подняться до отметок 450—490 см, а на реке Ие в районе города Тулуна — до отметок 670—770 см.

«29—30 июля ожидается повышение уровня воды в реках Ия, Иркут, Ока и их притоках: в реке Ие в районе города Тулуна до отметок 950—1050 см при критической отметке 700 см, в реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500—580 см при критической 480 см, в реке Оке в районе посёлка Ухтуй 470—550 см при критической отметке 470 см», — приводят в региональном МЧС сообщение Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с ожидаемой второй волной паводка мэрия Тулуна попросила жителей города запастись питьевой водой.

Ранее Росгвардия перебросила в Тулун дополнительные силы для ликвидации последствий наводнения. В городе работают более 200 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц техники.

В ведомстве рассказали, что проводится разбор завалов и отлов собак. Осуществляется обеспечение местного населения питьевой водой, оказывается помощь по вывозу имущества из аварийного жилья и производятся другие действия.

«Выполнение задач по оказанию помощи людям продолжается каждый день», — приводит РИА Новости слова командира воинской части полковника Алексея Трояна.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре отмечают, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводков в Иркутской области остаётся стабильной.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территориях, освободившихся от подтопления, стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в городе Слюдянка Иркутской области эвакуируют людей в связи с угрозой схода селей. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на городскую администрацию. Также в воскресенье произошёл камнепад на Транссибе на участке Иркутск — Слюдянка. Из-за этого пришлось задержать восемь пассажирских поездов дальнего следования, отмечается на сайте РЖД. Сообщалось, что камнепад вызвали обильные дожди, которые идут вторые сутки.

Вода наступает

Накануне стало известно, что уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся до 752 см, что на 52 см выше критического значения. Незадолго до этого в Тулуне и районе была объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления. 29 июля уровень достиг 763 см. В реке Кирей в районе села Уйгат Тулунского района вода поднялась до 588 см при критической отметке 350 см.

Ранее сообщалось, что из подтопленных сёл людей эвакуировали с помощью вертолётов Ми-8 спасательного центра МЧС. 28 июля из сёл Уйгат и Кривуша эвакуированы 88 человек, в том числе 23 ребёнка.

© Дмитрий Тупиков

Кроме того, подтопления отмечены на 30 км южнее Иркутска. Река Катаржанка в Шелеховском муниципальном районе Иркутской области вышла из берегов, паводковые воды заливают посёлок Большой Луг и садовое товарищество «Алюминщик». Об этом заявил мэр Шелеховского района Максим Модин в своём Instagram-аккаунте.

Также принято решение эвакуировать два расположенных в этих районах детских лагеря. Из детского оздоровительного лагеря «Огоньки» эвакуированы 376 человек, из которых 102 — персонал. Ещё 67 человек вывезены из лагеря «Черёмушки».

Руководство района отметило, что ведётся работа по оповещению жителей о ситуации, однако на эвакуацию согласны не все.

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«Работаем с жителями, занимаемся оповещением. Предлагаем эвакуироваться. Но люди не слушаются, эвакуироваться никто не хочет, надеясь, что ничего не случится», — сказал мэр Шелеховского района.

Также более 120 жителей эвакуированы из двух иркутских деревень из-за резкого подъёма воды в реке Кирей в Тулунском районе. Так, в селе Уйгат были эвакуированы 93 человека, проживавших в 54 домах, из них 20 детей. Из деревни Кривуша вывезены 28 человек, которые жили в 14 домах, в том числе пятеро детей.

Напомним, паводок в Иркутской области начался 25 июня на фоне сильных дождей. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Из-за стихии погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

19 июля пострадавший от паводка регион посетил Владимир Путин. Он встретился с местными жителями, а затем провёл совещание по ликвидации последствий паводка. Глава государства раскритиковал ход восстановительных работ, в частности темпы выплат пострадавшим и распределение гуманитарной помощи.

Президент заявил, что лично проконтролирует ход работ в пострадавшем от паводка регионе.

«Я в начале сентября приеду и посмотрю ещё раз, как это сделано», — сказал президент.

Эвакуация на Дальнем Востоке

Добавим, что сложная ситуация наблюдается и на Дальнем Востоке. Более 1 тыс. жителей Приамурья эвакуированы из-за дождевого паводка.

«В пунктах временного размещения находятся более 400 человек, из них 131 ребёнок, у родственников — 750 человек, из них 258 детей», — сообщило МЧС по региону.

В частности, у населённого пункта Удское на реке Уда остаются подтопленными 32 жилых дома и 60 приусадебных участков. Помимо этого, ожидается, что уровень воды в реке поднимется ещё на 40—80 см — до отметки 910—950 см (при критической отметке 800 см).

В Хабаровском крае из-за повышения уровня воды в реках Хор и Кия в районе имени Лазо подтоплено три села: Полётное, Прудки, Петровичи. На территории муниципального образования введён режим ЧС.

Всего на территории Амурской области подтоплено около 650 домов.

«По состоянию на утро 29 июля на территории Амурской области в 16 населённых пунктах восьми районов области подтоплено 646 частных жилых домов», — сообщается на сайте правительства региона.

Власти предупредили, что в Вяземском районе и районе имени Лазо на реках Подхорёнок, Хор и Кия ожидается подъём уровня воды на 50—100 см с затоплением поймы. Из-за этого может произойти подтопление низинных участков в населённых пунктах, расположенных вдоль русел рек и участков дорог.

На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъём уровня воды на 50—60 см.