Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы Тулуна.
«Уровень воды в реке Ия по состоянию на 22:00 (17:00 мск) составляет 708 см», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Слюдянском районе Иркутской области, в том числе в городе Байкальске с населением более 12 тыс. человек, был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Также URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе заявили о готовности оказать помощь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.