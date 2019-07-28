Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

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Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы Тулуна.

«Уровень воды в реке Ия по состоянию на 22:00 (17:00 мск) составляет 708 см», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Слюдянском районе Иркутской области, в том числе в городе Байкальске с населением более 12 тыс. человек, был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Также URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе заявили о готовности оказать помощь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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