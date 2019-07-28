Режим ЧС ввели в Слюдянском районе Иркутской области из-за паводка

В Слюдянском районе Иркутской области, в том числе в городе Байкальске с населением более 12 тыс. человек, введён режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Как информирует ТАСС со ссылкой на мэра Байкальска Василия Томгеневского, в городе пока не проводят эвакуацию, но готовятся к ней.

«Режим ЧС введён с 15:00 (10:00 мск). Если возникнет потребность в эвакуации, у нас обеспечены и подготовлены пункты временного размещения», — сказал Томгеневский.

По его словам, в разных районах города организованы пять пунктов размещения.

В единой дежурно-диспетчерской службе Слюдянского района сообщили, что в районе также объявлен режим ЧС.

«По району объявлен режим ЧС. Пока по подъёму уровня воды в реках, однако, возможен сход селей», — цитирует службу РИА Новости.

Отмечается, что в районе также пока не объявляли эвакуацию.

Ранее в МЧС сообщили об эвакуации жителей Тулуна из-за угрозы нового паводка.