В МЧС сообщили об эвакуации жителей Тулуна из-за угрозы нового паводка

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Жителей Тулуна Иркутской области эвакуируют из-за угрозы нового паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В МЧС сообщили об эвакуации жителей Тулуна из-за угрозы нового паводка
  • © Светлана Задера
  • РИА Новости

«Эвакуация населения проходит в настоящее время в городе Тулун и Тулунском районе из-за угрозы дождевого паводка», — указывается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолёт Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области эвакуировали жителей четырёх деревень.

В Иркутской области 27 июля за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к новым подтоплениям домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске. 

URA.RU информировало, что Ханты-Мансийский автономный округ заявил о готовности оказать помощь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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