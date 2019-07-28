В Иркутской области эвакуировали жителей четырёх деревень

Жители четырёх населённых пунктов в Тулунском районе Иркутской области эвакуированы из-за прогноза роста уровня воды. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В связи с прогнозом повышения уровня воды в Ие в Тулунском районе в превентивных целях проведена эвакуация людей из населённых пунктов Красное озеро, Евдокимово, Одон и Харантей», — сказали в ведомстве.

По уточнённым данным, 65 жителей находятся в пунктах временного размещения, 64 — у родственников.

В Иркутской области 27 июля за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к новым подтоплениям домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске.

Паводок, который начался в регионе 25 июня, затронул 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 жителей.

URA.RU информировало, что Ханты-Мансийский автономный округ заявил о готовности оказать помощь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.