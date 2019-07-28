В Иркутской области эвакуировали жителей четырёх деревень

Короткая ссылка
Жители четырёх населённых пунктов в Тулунском районе Иркутской области эвакуированы из-за прогноза роста уровня воды. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Иркутской области эвакуировали жителей четырёх деревень
  • © Светлана Задера
  • РИА Новости

«В связи с прогнозом повышения уровня воды в Ие в Тулунском районе в превентивных целях проведена эвакуация людей из населённых пунктов Красное озеро, Евдокимово, Одон и Харантей», — сказали в ведомстве.

По уточнённым данным, 65 жителей находятся в пунктах временного размещения, 64 — у родственников.

В Иркутской области 27 июля за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к новым подтоплениям домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске. 

Паводок, который начался в регионе 25 июня, затронул 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 жителей.

URA.RU информировало, что Ханты-Мансийский автономный округ заявил о готовности оказать помощь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить