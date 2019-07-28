Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун

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Росгвардия направила в иркутский город Тулун дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.
Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Для повышения эффективности работы в зоне наводнения работает группировка Росгвардии в составе 202 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц автомобильной и специальной техники», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся до отметки 708 см, что на 8 см выше критического уровня.

В начале июля отмечалось, что в регионе работают более 1400 сотрудников МЧС России и около 1300 военных.

Подробнее — в материале RT.

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