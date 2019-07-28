Авиация МЧС вывезла из зоны подтопления жителей Тулунского района

Два вертолёта Ми-8 МЧС России эвакуировали жителей деревень Тулунского района Иркутской области.

«Для проведения эвакуации и доставки спасателей в подтопленные населённые пункты Уйгат и Кривуша Тулунского района Иркутской области задействовано два вертолёта Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Иркутской области.

Эвакуированные перевезены в Тулун.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.